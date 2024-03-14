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Шуляк пояснила, в яких аспектах розвитку громадам допоможуть програми відновлення

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Територіальні громади, які планують отримати фінансування для своїх проєктів з відбудови від донорів, повинні розробити програми комплексного відновлення. Якщо заходів, які потрібні для його повноцінної реалізації і які громада планує провести, немає у ПКВ, у парламенті пропонують їх не фінансувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Парламентар пояснила - питання щодо планів відновлення постало ще навесні 2022 року, коли Україна відбила атаку рф на Київщині і Чернігівщині. Тоді, за словами очільниці профільного комітету, були розповсюджені так звані плани Fast Recovery - проект відновлення критично важливої інфраструктури.  

"Ми знаємо, що до 1 січня 2025 року всі українські територіальні громади повинні розробити плани свого просторового розвитку. І саме ПКВ можуть стати їх основою. Як і основою якісної містобудівної документації на місцевому рівні. Більше того, якщо громади хочуть, щоб їх відновлювальні плани потрапили до цифрової екосистеми DREAM, яка слугуватиме зокрема і для отримання фінансування від наших донорів на відновлення, вони обов‘язково повинні бути зафіксовані в ПКВ. Зараз ми пропонуємо, щоб всі ці речі не фінансувалися у випадках, якщо їх немає в ПКВ", - повідомила Шуляк. 

Вона також додала, що при складанні ПКВ надважливо зосередитись над питанням, що відбувається з бізнесом у тій чи іншій громаді. Частина підприємств могла релокуватися, частина лишається просто зруйнованою. Тож для розробки цієї складової ПКВ необхідно не просто провести інвентаризацію бізнес-активів у громаді, а і уважно вивчити її потенціал.

Зокрема, можливо на території громади є невикористані землі для створення індустріального парку, або залежі тієї чи іншої сировини, або потенціальний транспортний вузол. Все це, зауважила Шуляк, потрібно зафіксувати і проаналізувати. 

Крім цього, народна депутатка зазначила, що ПКВ стане дієвим антикорупційним запобіжником в процесах відновлення. По-перше, через те, що такі програми не лише проходять громадське обговорення, але і розробляються безпосередньо за участі громадян - мешканців тієї чи іншої територіальної громади. Хтось долучається і якості експерта, хтось у іншій якості, але залучення відбувається.

"Також ми передбачили, що заходи, заплановані у ПКВ будуть проходити через голосування на сесіях місцевих і обласних рад. Плюс, цей документ буде максимально публічним. Тобто будь-який мешканець громади буде бачити, що будується на її території і порівнювати з тим, чи заплановане це будівництво у ПКВ, чи ні. Тобто це також свого року антикорупційний запобіжник", - підсумувала Шуляк. 

Нагадаємо, наприкінці 2023 року першу програму комплексного відновлення представила Київщина. Програмою передбачено відновлення і запуск нових складових транспортної інфраструктури регіону, відновлення і будівництво житлового фонду, об‘єктів соціальної інфраструктури, а також розвиток економічного потенціалу Київщини.

Також значну увагу приділено безпековому питанню - проаналізовано інформацію про стан усіх 1963 укриттів області, визначено, в яких була проведена інвентаризація. Уже передбачене обласне та державне фінансування реконструкції та капітального ремонту укриттів, а також розроблена інтерактивна онлайн-мапа сховищ.

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Олена Шуляк