Шуляк пояснила, чому ухвалення держбюджету-2026 було критичним для соціальних видатків

Без ухвалення держбюджету на 2026 рік Україна не змогла б отримати 8,1 млрд доларів від МВФ, які йдуть на забезпечення видатків соціальної сфери.

Як пише РБК-Україна , про це в ефірі Новини.LIVE повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

За її словами, без остаточного ухвалення держбюджету на 2026 рік, Україна не змогла б отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду. Йдеться про 8,1 млрд доларів.

З урахуванням того, що бюджет-2026, як і в минулих роках, не є профіцитним, а дефіцитним, Україна повинна якомога більше користуватися тими можливостями, які дають міжнародні партнери, зокрема МВФ та ЄС за програмою Ukraine Facility, зазначила Шуляк.

"Я нагадаю, що до 2027 року Україна отримує від ЄС 50 млрд євро за виконання відповідних 150 індикаторів. Тому Верховна Рада повинна дуже якісно працювати над тим, щоб всі вони були виконані, адже кожен ухвалений законопроєкт за програмою Ukraine Facility приносить до бюджету від 300 до 600 млн євро. І ці гроші спрямовуються переважно на те, щоб забезпечувати видатки, пов'язані із соціальною сферою", - поінформувала парламентарка.

Вона пояснила, що здебільшого видатки, які стосуються заробітних плат військовослужбовців, закупівлі зброї тощо, не фінансуються міжнародними партнерами, а лише за рахунок внутрішнього ресурсу, тобто надходження податків.

Джерела надходження - це і ПДВ з товарів, що виготовляються безпосередньо в країні, це і ПДВ, який сплачується при ввезенні імпортних товарів, це і акциз. Тому бізнес, який сплачує податки, насамперед фінансує Сили безпеки й оборони.

"Лише на заробітні плати наших військовослужбовців на 2026 рік заплановано 1,3 трлн грн, а на всі видатки, які стосуються Сил безпеки й оборони спрямовується 2,8 трлн грн. Так, 708 млрд грн буде направлено на те, щоб закуповувати відповідне озброєння та техніку, 140 млрд грн складає резервний фонд, що створюється під Сили безпеки й оборони", - уточнила Олена Шуляк.

З останніх суттєвих змін, що вносилися в проєкт держбюджету, народна депутатка виділила підвищення заробітних плат для освітян, а також 64% ПДФО для місцевих бюджетів.

"Щодо зарплат освітянам. З 1 січня 2026 року всі освітяни отримують підвищення на 30%, а з 1 вересня заробітна плата буде становити 2,5 мінімальних зарплат. Нагадаю, що мінімальна зарплата в Бюджеті-2026 закладена на рівні 8647 грн", - розповіла Олена Шуляк.

Крім цього, в 2026 році підвищились видатки, пов'язані з ветеранською політикою: на ці потреби передбачено майже 19 млрд грн. На забезпечення ветеранів житлом у наступному році буде передбачено майже 6 млрд грн. Йдеться про ветеранів, які мають інвалідність першої та другої групи.

"Звичайно, на другому місці після видатків на оборону йдуть соціальні - пенсійне забезпечення складає більше ніж 250 млрд грн. Я нагадаю, що під час повномасштабного вторгнення кожного березня держава проводить індексацію пенсій. І жодного разу не було такого, щоб ця індексація була зірвана", - зазначила нардепка.

Наостанок Олена Шуляк зауважила, що впродовж 2026 року парламент може вносити зміни до державного бюджету, як це робили в 2025 і в 2024 роках. Тому, за потреби, це обов'язково зроблять.