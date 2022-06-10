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Шуляк: помощь переселенцам - один из приоритетов парламентского большинства

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

С началом войны встала проблема эвакуации людей и помощи переселенцам. Именно над этим работают представители парламентского большинства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время совещания у вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Все наши партийные офисы сейчас работают как гуманитарные хабы и оказывают круглосуточную помощь переселенцам. К этому привлечены все наши депутаты. Кроме того, привлекаем международную гуманитарную помощь", - заявила Шуляк.

Она констатировала, что на международном уровне партия приложила все усилия, чтобы помочь переселенцам, которых в Европе насчитывают около 5 млн человек.

"Парламенту и правительству следует объединить усилия, чтобы иметь больше конкретных результатов. К примеру вместе с Министерством цифровой трансформации можем создать в действии услугу "е-переселенец", где можно будет подавать и получать документы, справки и другую помощь", - сказала Шуляк.

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Слуга народаЕлена Шуляк