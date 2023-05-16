Шуляк покроково пояснила, що потрібно зробити для отримання допомоги в рамках "єВідновлення"

Після подачі заявки громадянин має відкрити спеціалізований рахунок "єВідновлення" в одному з банків-учасників програми. Це можна зробити також під час подання заяви у застосунку "Дія". Далі потрібно подати заяву на отримання грошової допомоги в межах "єВідновлення" у застосунку "Дія".

"На сьогодні з програмою "єВідновлення" співпрацює 5 банків, як державних, так і комерційних. В майбутньому планується залучення до програми ще 10 банків. Відкрити рахунок можна як онлайн, так і безпосередньо прийшовши до свого відділення банку", - розповіла Олена Шуляк.

Голова комітету нагадала, що для фіксації руйнувань громадяни мають допустити на пошкоджений об’єкт представника відповідної комісії, яку створили органи місцевого самоврядування.

Там члени комісії мають зафіксувати масштаби пошкодження вашого помешкання у чек-листі відповідного зразка. Вартість всіх робіт, до прикладу, заміна вікон чи покрівлі, затверджена Кабінетом міністрів, тому зловживання абсолютно виключені. Чітко зафіксована та обрахована комісією інформація також заноситься до "Дії".

"Всі кошти, відповідно до чек-листа і розрахунку руйнувань будуть перераховані громадянам на цільовий рахунок. Їх можна буде використати на придбання будівельних матеріалів чи проведення відновлювальних робіт", - зазначила Шуляк.

Нардеп звернула увагу на тому, що на сьогодні однією з перепон на шляху отримання компенсації є відсутність майна громадян у реєстрі речових прав. Оскільки реєстри запрацювали з 2013 року, не вся нерухомість громадян до нього внесена.

"Тому раджу українцям не гаяти часу і звернутися до державного реєстратора, нотаріуса чи ЦНАПу і ввести своє пошкоджене майно до реєстру речових прав", — резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, парламент ухвалив ініційований головою політичної партії "Слуга народу" Оленою Шуляк законопроект №7198 про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна.

Президент підписав цей законопроєкт 17 березня. Наразі виплати можуть оформити власники помешкань з незначними пошкодженнями.