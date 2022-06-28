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Шуляк: поддержка G7 Украины - единственное средство спасения мира от агрессии

Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

"Большая семерка" продолжит военную, финансовую, дипломатическую поддержку Украины до тех пор, пока это будет нужно. Это единственное на сегодня средство спасения мира от агрессии, произвола и хаоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Она напомнила, что были времена, когда Россию пригласили в "Большую семерку", когда исключили из клуба самых мощных стран мира - за оккупацию Крыма и Донбасса, были и времена, когда шли кулуарные разговоры о возможности возвращения России в G7.

"Сегодня об этом не идет даже речь: лидеры "Большой семерки" обсуждают, как лучше сдержать агрессию россии и наказать за то, что она уже совершила. А все участие ее в клубе самых мощных стран сводится к тому, чтобы накануне саммита обстрелять ракетами жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Украине. россия потеряла возможность быть вместе с цивилизованным миром, даже - быть рядом с ним", - отметила Елена Шуляк.

По ее мнению, в каком-то смысле саммит G7, который проходит в Мюнхене стал точкой невозврата.

"В отношениях Запада как с Россией, так и с Украиной. Опасные идеи умиротворения агрессора, предложения прекратить огонь и заключить мир в обмен на территории - наконец обанкротились. Если не навсегда, то по крайней мере на какое - то время", - сказала председатель Партии.

Ни затягивания войны, ни бряцанье ядерным оружием не способны переломить ситуацию на сторону путина, убеждена политик.

Председатель партии назвала вполне возможным, что вскоре "Большая восьмерка" в международную политику вновь вернется. Конечно, без россии, но, возможно, с Украиной.

"Мы уже сегодня имеем глобальное влияние, как страна, защищаемая от опаснейшего агрессора ХХІ века. И уже сегодня присутствуют на саммите G7. По крайней мере, нас там слушают и прислушиваются - пусть наш президент и общается пока по видеосвязи. А при поддержке союзников, благодаря стимулу евроинтеграции и несокрушимой воле к реформам уже очень скоро можем стать страной, которая отстраивается, реформируется и развивается быстрее всего в мире. Но чтобы его реализовать, нам надо выжить, и выжить сегодня. А для этого нужно оружие, нужны санкции и финансовая поддержка. То есть, нужна победа над агрессором. Другого пути нет - ни у нас, ни у мира", - подытожила Шуляк.

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G7Елена Шуляк