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Шуляк: первым объектом восстановления за международные средства станет детсад в Житомирской области

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Вторник 02 августа 2022 20:54
Шуляк: первым объектом восстановления за международные средства станет детсад в Житомирской области Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк во время закладки капсулы начала строительства в Житомирской области (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Детский сад в приграничном городе Овруч Житомирской области станет первым объектом восстановления Украины, который профинансирует правительство иностранного государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время рабочего визита в Житомирскую область.

"Это в частности первый из 15 объектов общей инфраструктуры, которые Житомирская ОГА передала на рассмотрение правительства Эстонии для помощи в восстановлении всей области. Мы с радостью приветствуем такое решение и всячески будем способствовать помощи наших коллег. Сегодня для нас крайне важно, что мир объединяется вокруг Украины. Более того, активно привлекается к ее восстановлению. Вместе мы все отстроим", - сказала она, добавив, что всего в Житомирской области россиянами разрушено 70 образовательных объектов инфраструктуры.

По ее словам, строительство нового современного детского сада является аналогом проекта детсадов, которые строит Эстония для своих детей. Средства на реализацию проекта уже выделены. Вопрос сроков строительства зависит от ситуации в стране, отметила Елена Шуляк.

"Речь идет не о восстановлении разрушенного детского сада, а построении нового, в соответствии с решением президента Украины относительно строительства новой технологической и инновационной инфраструктуры Украины по европейским стандартам", - добавила она.

Со своей стороны, председатель Житомирской областной организации партии "Слуга народа" Арсений Пушкаренко признал, что Украине не хватит собственных средств, чтобы все отстроить. Именно поэтому идет постоянный диалог с нашим международным партнерам об инициативе президента Владимира Зеленского - каждая дружественная страна может взять под патронат определенную область Украины и помочь восстановить все, что разрушили российские захватчики.

"Одной из первых такую инициативу поддержала Эстония. И это неудивительно. Ведь именно эстонский парламент в 1993 году первым признал Голодомор в Украине геноцидом. Первым в 2022 году признал геноцидом военные преступления России в Украине. Первым принял резолюцию в страны ЕС, НАТО и ООН о закрытии неба над Украиной и ужесточении санкций против РФ. А в соотношении к своему ВВП именно эта страна помогла нам больше всего: Эстония передала Украине только вооружение на треть своего военного бюджета", - сказал он.

Шуляк: первым объектом восстановления за международные средства станет детсад в Житомирской областиШуляк: первым объектом восстановления за международные средства станет детсад в Житомирской областиШуляк: первым объектом восстановления за международные средства станет детсад в Житомирской области

Напомним, в Житомирской области в результате вооруженной агрессии со стороны России повреждено 2688 объектов. Больше всего разрушений подвергся жилищный фонд (87%).

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