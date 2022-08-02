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Шуляк: першим об’єктом відбудови за міжнародні кошти стане дитсадок у Житомирській області

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Вівторок 02 серпня 2022 20:54
Шуляк: першим об’єктом відбудови за міжнародні кошти стане дитсадок у Житомирській області Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк під час закладки капсули початку будівництва у Житомирській області (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Дитячий садочок у прикордонному місті Овруч Житомирської області стане першим об’єктом відбудови України, який профінансує уряд іноземної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час робочого візиту до Житомирської області.

"Це зокрема перший із 15 об’єктів загальної інфраструктури, які Житомирська ОДА передала на розгляд Уряду Естонії для допомоги в відбудові всієї області. Ми радо вітаємо таке рішення і всіляко сприятимемо допомозі наших колег. Сьогодні для нас вкрай важливо, що світ об’єднується навколо України. Більше того, активно залучається до її відновлення. Разом ми все відбудуємо", - сказала вона, додавши, що загалом у Житомирській області росіянами зруйновано 70 освітніх об’єктів інфраструктури.

За її словами, будівництво нового сучасного дитячого садочку є аналогом проєкту дитсадків, які будує Естонія для своїх дітей. Кошти на реалізацію проекту вже виділені. Питання термінів будівництва залежить від безпекової ситуації в країні, зауважила Олена Шуляк.

"Мова йде не про відбудову зруйнованого дитячого садка, а побудову нового, відповідно до рішення президента України щодо будівництва нової технологічної та інноваційної інфраструктури України за європейськими стандартами", - додала вона.

Зі свого боку, голова Житомирської обласної організації партії "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко визнав, що Україні не вистачить власних коштів, аби все відбудувати. Саме тому триває постійний діалог з нашим міжнародним партнерам про ініціативу президента Володимира Зеленського - кожна дружня країна може взяти під патронат певну область України та допомогти відбудувати все, що зруйнували російські загарбники.

"Одною з перших таку ініціативу підтримала Естонія. І це не дивно. Адже саме естонський парламент у 1993 році першим визнав Голодомор в Україні геноцидом. Першим у 2022 році визнав геноцидом воєнні злочини Росії в Україні. Першим ухвалив резолюцію до країн ЄС, НАТО та ООН про закриття неба над Україною та посилення санкцій проти РФ. А у співвідношенні до свого ВВП саме ця країна допомогла нам найбільше: Естонія передала Україні тільки озброєння на третину свого військового бюджету", - сказав він.

Шуляк: першим об’єктом відбудови за міжнародні кошти стане дитсадок у Житомирській областіШуляк: першим об’єктом відбудови за міжнародні кошти стане дитсадок у Житомирській областіШуляк: першим об’єктом відбудови за міжнародні кошти стане дитсадок у Житомирській області

Нагадаємо, у Житомирській області внаслідок збройної агресії з боку росії пошкоджено 2688 об’єктів. Найбільше руйнувань зазнав житловий фонд (87%).

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