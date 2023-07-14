Шуляк: ОСББ отримали законодавчу можливість спростити управління багатоквартирними будинками

За її словами, відповідно до ухваленого законопроєкту, ОСББ зможуть працювати з використанням дистанційного голосування, електронних підписів та електронної пошти, що пришвидшить процедуру скликання зборів співвласників будинків та ухвалення важливих рішень, які серед іншого стосуються і відбудови.

"За даними УВКБ ООН, понад 8 млн українців перебувають за кордоном, більш як 5 млн – внутрішньо переміщені особи по території України. Не всі вони фізично можуть брати участь у зборах ОСББ і ухвалювати рішення, які стосуються відбудови та відновлення. Тому можливість застосування різні електронні механізми, передбачені в законопроєкті, дозволять більш швидко реагувати та ухвалювати рішення, пов’язані з відбудовою", - зазначила вона.

Шуляк також наголосила, що громадяни зможуть передати функцію з будівництва чи капітального та поточного ремонтів об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, або компаніям, які управляють будинками.

"Раніше кількість голосів, необхідних для прийняття рішення зборами співвласників багатоквартирного будинку були невиправдано завищені та ускладнювали прийняття рішень. Відповідно до законопроєкту №7029, рішення про внески, капітальні чи поточні ремонти, участь у державних та місцевих програмах будуть ухвалюватися 50% співвласників багатоквартирних будинків, що суттєво пришвидшить процес відбудови", - резюмувала Шуляк.