UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шуляк оголосила про відкликання мандату депутата Київради Трубіцина

Фото: Владислав Трубіцин (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк оголосила про відкликання мандату депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шуляк у Facebook.

"Ініціювала збори Київської міської організації "Слуга народу", щодо відкликання Трубіцина за народною ініціативою (в рамках процедури застосування імперативного мандату)", - зазначила Шуляк.

Вона при цьому наголосила, що членство в партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина було припинено ще перед початком повномасштабної війни 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиїврадаОлена Шуляк