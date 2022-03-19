Шуляк назвала составляющие экономики военного времени: льготы для бизнеса и стимулы для аграриев

Украинская экономика выдержала первый удар, который нанесла война. Теперь власть работает над тем, чтобы удержать ситуацию и реализовать предложенную президентом стратегию экономики военного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, по итогам февраля в Украине зафиксировано перевыполнение бюджетных поступлений благодаря бизнесу и предприятиям, которые платили налоги авансом. Впрочем Шуляк признает, что падение ВВП по итогам года избежать не удастся, но после победы в Украине начнут отстраивать инфраструктуру и в этом будет помогать весь мир.

"Мы уже видим в этом поддержку от международных партнеров. Италия и Греция уже заявили о намерении полностью отстроить драмтеатр и роддом в Мариуполе. И это только начало. Сегодня нашей целью является сохранить экономику, приспособить ее к нуждам военного времени и обеспечить всем необходимым и Вооруженные силы, и граждан", - сказала руководительница СН.

Она пояснила, что парламент вместе с правительством работают над тем, чтобы реализовать предложенную президентом стратегию экономики военного времени. В программу входит:

Стимулирование бизнеса. Парламент уже принял закон о поддержке бизнеса в условиях войны.

Поддержка аграриев. Власть вводит ряд стимулов, чтобы аграрные предприятия могли вовремя провести посевную.

"Успешное и качественное проведение посевной - это не только вопрос экономики Украины, хотя сегодня, в условиях войны этот сектор остается ведущим. Это вопрос продовольственной безопасности мира, ведь Украина является одним из мировых лидеров на рынке агропромышленной продукции", - сказала Шуляк.

Так, малые и средние сельхозпроизводители с оборотом до 20 млн грн в год (это предприятия, обрабатывающие до 10 тыс. га) смогут получить кредиты до 50 млн грн на пол года по нулевой ставке. Государство гарантирует до 80% кредита.

Сохранение работающих предприятий. Кабмин запустил программу эвакуации частных предприятий из зоны боевых действий в западные области.

Преимущество у производств стратегической продукции и товаров первой необходимости. Государство помогает в поиске помещений, перевозке оборудования и работников. Уже удалось переместить 50 предприятий, еще 700 подали заявки на эвакуацию.

Кредитование и дерегуляция. Парламент и правительство работают над поручением президента гарантировать украинцам 100% их вкладов в банках, и предоставить возможность кредитовать бизнес под 0%.

Кроме того, в стране проведут тотальную дерегуляцию. Сейчас действует более 600 различных разрешений и лицензий, которые должен получить бизнес для своей деятельности. Из этого количества планируют оставить несколько десятков разрешений.

Таможенные льготы. Парламент вместе с правительством готов существенно упростить поставки необходимых Украине товаров из заграницы.

"После принятия закона предприятия не будут уплачивать пошлину, НДС, а лишь будут заполнять декларацию. К нам сегодня поступает мощная поддержка из разных стран и она должна максимально быстро приходит через таможню", - пояснила Шуляк.

Председатель политической партии СН также констатирует, что сейчас власть идет на беспрецедентные шаги, чтобы поддержать и стимулировать бизнес, и что взаимодействие, которое сейчас формируется, останется и после войны.

"Украинский бизнес является не только партнером власти, это наши боевые побратимы, потому что они создают рабочие места, производят товары, оказывают услуги - это огромная поддержка нашей экономики. И создание дружеских отношений между властью и бизнесом будет нашим приоритетом работы", - подытожила Шуляк.