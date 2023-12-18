Шуляк назвала пріоритети роботи "Слуги народу" у наступному році

За її словами, перший напрям для роботи - оборона держави, перемога і мир.

"Це те, над чим 24/7 повинна працювати вся наша команда на всіх рівнях. Йдеться про запропоновану Президентом Формулу миру, де передбачається повернення кордонів України в межах міжнародно визнаних станом на 1991 рік, про репарації з боку рф, створення спецтрибуналу, покарання всіх воєнних злочинців. Окрім того, Україна повинна бути незалежною та мати надійні гарантії безпеки. Заради цього ми постійно невпинно посилюємо сектор оборони, ухвалили держбюджет оборони на 2024 рік, і закликаємо ухвалювати такі бюджету на місцевому рівні, добиваємось постачання озброєння", - сказала нардеп.

Другий пріоритет - очищення влади. Це допоможе подолати корупцію як системне явище я якраз воєнний час є найкращим для цього.

"Ми бачимо, як в багатьох куточках країни проводяться обшуки, розслідують різні кримінальні справи щодо чиновників, посадовців. Це не разова компанія. Коли ми приходили до влади, то створили законодавчі умови, аби ефективно працювала антикорупційна структура, і сьогодні ці зміни дають ефект. Система не робить виключення для тих, хто на посадах або має мандат, хто в опозиції. Вона торкнеться кожного, хто вважає, що можна жити за старими законами корупції і брехні", - наголосила Шуляк.

Третій напрям, над яким працює партія - європейська інтеграція.

"Ми здобули кандидатство, маємо старт перемовин. Зараз перед нами стоять величезна робота. Ми вже разом з Європою, ми - частина ЄС. Ми повинні інтегруватися інституційно в Європу, синхронізувати законодавство, запровадити європейські стандарти і практики", - зазначила голова партії.

Четвертий напрям - відновлення країни, яке включає відбудову, але не обмежується нею.

"Нам треба не просто відбудувати будинки, садочки, мости чи аеропорти. Наше відновлення повинно стосуватися економіки, міського середовища, відносин у суспільстві. Відновлення повинно базуватись на принципах модернізації країни. Нам доведеться будувати наново цілі галузі економіки замість зруйнованих і пошкоджених. Сотням тисяч людей доведеться перевчитися, щоб бути успішними в новій системі суспільних відносин. Також комунальна сфера та економіка мають бути енергоефективними. Також сподіваюсь, що цифровізація буде продовжувати торкатися всіх держпослуг. А державне управління і місцеве самоврядування стануть адаптивними, реагуватимуть на запит суспільства і бізнесу", - підсумувала вона.