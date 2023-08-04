Шуляк назвала п’ять рішень для мінімізації корупційних ризиків у відбудові

За словами Шуляк, в Україні другий рік триває війна, понад 20% населення перебуває за кордоном, внаслідок чого відчутні проблеми з економічним розвитком та бізнесом. Однак є ще один ворог, з яким складно боротися - це корупція, не поборовши яку, Україна не зможе стати членом Європейського Союзу та відбудуватися.

"На сьогодні вже 7 тисяч проектів внесено до системи DREAM. Майже 200 проектів реалізовується через Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, майже 50 проектів - через агентство відновлення, 180 місцевих проектів - за кредитними програмами Європейського інвестиційного банку. Ще сотні проектів реалізуються іншими міжнародними партнерами, деякі напряму, деякі з залученням кредитних коштів. На сьогодні саме в громадах ухвалюються рішення, саме від громад і органів місцевого самоврядування залежатиме, які проєкти будуть в них реалізовуватися", - зазначила Шуляк.

Народна депутатка вказала на найбільші ризики, які виникають на рівні органів місцевого самоврядування під час реалізації проєктів, пов’язаних з відбудовою.

"Це хабарі, відкати, комісійні, фальсифіковані торги під час закупівель. Можуть бути ризики й при проведенні перевірок і при нарахуванні зборів, при роботі дозвільної системи у сфері будівництва і безпосередньо в самих процесах будівництва, коли використовуються неякісні або матеріали або технології. Багато журналістів-розслідувачів надають таку інформацію, та й вся країна навчилася працювати з Prozorro і ставити запитання щодо барабанів, стадіонів та люксових автівок", - сказала Шуляк.

Вона наголосила, що корупція є системним явищем та ключовою загрозою відбудові, яку необхідно усунути, а головне, для цього в країні є всі необхідні інструменти для цього. Також очільниця партії запевнила, що людський фактор зводиться нанівець завдяки цифровізації та автоматизації ключових дозволів.

Щоб майбутні будівництва та реконструкції унеможливлювали корупцію, за словами Шуляк, необхідна реформа містобудування, що закладена у підтриманий парламентом законопроектом №5655.

Зокрема в рамках реформи пропонується впровадження автоматизованої видачі дозволів за наявності всіх необхідних та законних даних; автоматичне прийняття об'єктів в експлуатацію за умов, що все законно; суттєве підвищення відповідальності усіх сторін та цифровізація; надання можливостей для ОМС, щоб вони моніторили свої території і зносили все, що будується незаконно без рішення суду тощо.

Також Шуляк наголосила і на викоріненні корупції безпосередньо на "будівельному майданчику" (мова про неякісні будівельні матеріали, фальсифікат, недотримання ДБН-ів та технологій, відсутність контролю за якістю виконання робіт та інше).

Для цього парламент працює в напрямку інтеграції усіх містобудівних процесів до європейських стандартів. Зокрема, в Україні вже заборонили використання в будівництві шкідливих матеріалів (зокрема, азбесту); гармонізують вимоги до будівельних матеріалів відповідно до 305-го регламенту ЄС; працюють над введенням прозорої реалізації проєктів будівництва через ВІМ-технології.

Окрім цього, в рамках вже згаданої реформи містобудування планується запровадження інституту уповноважених осіб з містобудівного контролю та запровадження незалежного технагляду з використанням кращого світового досвіду.