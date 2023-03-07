Шуляк назвала нові цифри щодо руйнувань житла в Україні та заявила, коли планується старт компенсації

Законопроект про компенсацію пошкодженого та зруйнованого житла (№7198), вже направлений на підпис президенту. Після того, як він буде опублікований, уряд протягом 2 місяців розробить потрібні постанови, а Мінцифра забезпечить всі технічні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, станом на 7 березня загальна кількість інформаційних заяв, поданих через "Дію" становить 338 640. Це приблизно 23 412 698 квадратних метрів пошкодженого житла. Коли закон запрацює, всі ці інформаційні повідомлення про пошкоджене та зруйноване житло, автоматично стануть заявами на компенсацію. Для цього лише потрібна верифікація повідомлення комісіями при органах місцевого самоврядування.

"З моменту, коли заявка надходить до комісії, вона має згенерувати житловий сертифікат за 30 днів. Ми сподіваємося, що місцева влада буде активним учасником процесу. Громади, які дійсно хочуть швидко відбудувати житло, вже до нього долучаються", - додала Шуляк.

За її словами, технічно Реєстр пошкодженого та знищеного житла вже працює і понад 500 громад вже до нього приєдналися. Вони вносять потрібну інформацію, акти обстежень. Загалом в реєстр внесли вже понад 10 тис. пошкоджених об’єктів.

"Перші 17 млрд грн на компенсації вже є. Крім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд направить на це ще 35 млрд грн від прибутку Нацбанку. І ми впевнені, що коли механізм компенсації запрацює, наші міжнародні партнери також будуть допомагати", - запевнила Шуляк.

Нагадаємо, парламент остаточно ухвалив законопроект №7198, який передбачає компенсацію власникам пошкодженого та зруйнованого житла. Виплати стосуються лише житлових приміщень власників-фізичних осіб.

Раніше Верховна рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.

Реформа сприятиме якісній, прозорій та швидкій відбудові України, а також надасть можливість міжнародним партнерам, які долучаться до фінансування відбудови країни після війни, моніторити якість виконання робіт.