Шуляк назвала новые цифры по разрушениям жилья в Украине и заявила, когда планируется старт компенсации

Законопроект о компенсации поврежденного и разрушенного жилья (№7198) уже направлен на подпись президенту. После того, как оно будет опубликовано, правительство в течение 2 месяцев разработает нужные постановления, а Минцифра обеспечит все технические решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, на 7 марта общее количество информационных заявлений, поданных через "Дію" составляет 338 640. Это примерно 23 412 698 квадратных метров поврежденного жилья. Когда закон заработает, все эти информационные сообщения о поврежденном и разрушенном жилье автоматически станут заявлениями на компенсацию. Для этого нужна только верификация сообщения комиссиями при органах местного самоуправления.

"С момента, когда заявка поступает в комиссию, она должна сгенерировать жилищный сертификат за 30 дней. Мы надеемся, что местные власти будут активным участником процесса. Общества, которые действительно хотят быстро отстроить жилье, уже к нему приобщаются", - добавила Шуляк.

По ее словам, технически Реестр поврежденного и уничтоженного жилья уже работает и более 500 общин уже к нему присоединились. Они вносят подходящую информацию, акты обследований. В общей сложности в реестр внесли уже более 10 тыс. поврежденных объектов.

"Первые 17 млрд грн на компенсации уже есть. Кроме того, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство направит на это еще 35 млрд грн от прибыли Нацбанка. И мы уверены, что когда механизм компенсации заработает, наши международные партнеры тоже будут помогать", - заверила Шуляк.

Напомним, парламент окончательно принял законопроект №7198, предусматривающий компенсацию владельцам поврежденного и разрушенного жилья. Выплаты касаются только жилых помещений собственников-физлиц.

Ранее Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5655 о реформе градостроительства, направленной на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение.

Реформа будет способствовать качественному, прозрачному и быстрому восстановлению Украины, а также предоставит возможность международным партнерам, которые присоединятся к финансированию восстановления страны после войны, мониторить качество выполнения работ.