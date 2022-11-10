Шуляк назвала кількість знищеного та пошкодженого майна в Маріуполі

На сьогодні через портал та застосунок "Дія" отримано 47 039 заяв з тимчасово окупованого Маріуполя про знищене та зруйноване майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час зустрічі з маріупольським міським головою Вадимом Бойченком.

"Виходячи з наданих інформаційних повідомлень загальна площа руйнувань у місті складає 2 926 909 кв. метрів. На жаль, ми розуміємо: цифри не остаточні, руйнувань в рази більше", - констатувала Шуляк.

Водночас вона запевнила, що триває робота з підготовки до другого читання законопроєкту №7198 про компенсацію за знищене та пошкоджене житло.

"Завдяки спільній роботі бачимо дієві механізми компенсації. Найближчим часом парламент розгляне цей законопроєкт і ми перейдемо від теорії до дії. Український Маріуполь обов’язково відновиться. У майбутньому він знову буде комфортним та безпечним. Над цим працюємо на всіх рівнях", - підсумувала політик.