Шуляк назвала кількість заяв на компенсацію за зруйноване житло

"Руйнування колосальні. Якщо говорити про всю територію України, маємо 348 413 заяв на компенсацію - 24 065 918 кв м. На жаль, розуміємо що цифра не остаточна", - повідомила Шуляк.

За її словами, до річниці звільнення північних регіонів від російських окупантів кількість заяв на компенсацію у Київській області склала 55102, а загальна площа зруйнованого житла дорівнює 4 501 538 кв м.

"Найбільше руйнувань в Ірпені, маємо 20 826 заяв на компенсацію, та Бучі - 4 116 заяв. Трохи менше повідомлень надійшло з Гостомеля - 520 заяв та Ворзеля - 41 заява. Але у будь-якому разі компенсацію отримають всі без виключення власники пошкодженого та знищеного житла", - додала нардеп.

Вона також нагадала, що президент вже підписав законопроєкт №7198 про компенсації, тож перші виплати можливі вже з травня.

"З моменту надходження заяви на компенсацію до моменту, коли людині випишуть житловий сертифікат має пройти не більш ніж 30 днів", - пояснила Шуляк.

За її словами, подати заяву на компенсацію можна не лише через "Дію" та ЦНАПи, але й через нотаріусів. Також до цього процесу планують залучити Центри соціального захисту.