Шуляк назвала кількість заяв на компенсацію за зруйноване житло

Всі зареєстровані інформаційні повідомлення про пошкоджене та зруйноване житло автоматично стають заявою на компенсацію. Загалом таких заяв надійшло вже 348 413.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Руйнування колосальні. Якщо говорити про всю територію України, маємо 348 413 заяв на компенсацію - 24 065 918 кв м. На жаль, розуміємо що цифра не остаточна", - повідомила Шуляк.

За її словами, до річниці звільнення північних регіонів від російських окупантів кількість заяв на компенсацію у Київській області склала 55102, а загальна площа зруйнованого житла дорівнює 4 501 538 кв м.

"Найбільше руйнувань в Ірпені, маємо 20 826 заяв на компенсацію, та Бучі - 4 116 заяв. Трохи менше повідомлень надійшло з Гостомеля - 520 заяв та Ворзеля - 41 заява. Але у будь-якому разі компенсацію отримають всі без виключення власники пошкодженого та знищеного житла", - додала нардеп.

Вона також нагадала, що президент вже підписав законопроєкт №7198 про компенсації, тож перші виплати можливі вже з травня.

"З моменту надходження заяви на компенсацію до моменту, коли людині випишуть житловий сертифікат має пройти не більш ніж 30 днів", - пояснила Шуляк.

За її словами, подати заяву на компенсацію можна не лише через "Дію" та ЦНАПи, але й через нотаріусів. Також до цього процесу планують залучити Центри соціального захисту.