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Шуляк назвала количество заявлений на компенсацию за разрушенное жилье

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Вторник 28 марта 2023 15:54
Шуляк назвала количество заявлений на компенсацию за разрушенное жилье Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Все зарегистрированные информационные сообщения о повреждении и разрушении жилья автоматически становятся заявлением на компенсацию. В общей сложности таких заявлений поступило уже 348 413.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу политической партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Разрушения колоссальные. Если говорить о всей территории Украины, имеем 348 413 заявлений на компенсацию - 24 065 918 кв м. К сожалению, понимаем что цифра не окончательная", - сообщила Шуляк.

По ее словам, к годовщине освобождения северных регионов от российских оккупантов количество заявлений на компенсацию в Киевской области составило 55 102, а общая площадь разрушенного жилья равна 4 501 538 кв.

"Наибольшее количество разрушений в Ирпене, имеем 20 826 заявлений на компенсацию, и Бучи - 4 116 заявлений. Чуть меньше сообщений поступило из Гостомеля - 520 заявлений и Ворзеля - 41 заявление. Но в любом случае компенсацию получат все без исключения владельцы поврежденного и уничтоженного жилья", - добавила нардеп.

Она также напомнила, что президент уже подписал законопроект №7198 о компенсациях, поэтому первые выплаты возможны уже с мая.

"С момента поступления заявления на компенсацию до момента, когда человеку выпишут жилищный сертификат должен пройти не более 30 дней", - пояснила Шуляк.

По ее словам, подать заявление на компенсацию можно не только через "Дію" и ЦПАУ, но и нотариусов. Также в этот процесс планируют привлечь Центры социальной защиты.

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Елена Шуляк Жилье
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