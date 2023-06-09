Шуляк назвала головні принципи відновлення України після війни

Безпечне та енергоефективне будівництво житла, цифровізація державних послуг, а також участь громадян у розвитку регіонів - основні принципи відбудови України після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час заходу про відновлення України.

За її словами, серед важливих стандартів відновлення, які вже підтримав парламент, - заборона використання у будівництві шкідливих матеріалів таких як азбест, нові вимоги до енергоефективності будівель, якість та безпека будівельних матеріалів на ринку.

"Наразі переглядається вся система цивільного захисту, яким чином потрібно ухвалювати ті чи інші рішення, аби забезпечити країну укриттями. Також після війни планується перехід на планування відбудови на різних рівнях. Так, уже зараз деокуповані громади розробляють програми комплексного відновлення, де аналізують економічний, демографічний екологічний чинники. Програми комплексного відновлення ставатимуть основою для розроблення генпланів міст та іншої містобудівної документації", - додала голова партії.

Ще один важливий чинник - вся післявоєнна відбудова має відбуватись за участі громадян.

"Мешканці самі зможуть обирати різні проекти розвитку. Ми в парламенті вже підготували до другого читання законопроєкт, за яким мешканці громади матимуть можливість через "Дію" голосувати за проекти регіонального розвитку. Люди самі обиратимуть, як розвиватиметься місто", - наголосила Шуляк.

І останній важливий чинник - тотальна цифровізація. Можливість надавати якісні послуги з використанням цифрових інструментів, усуваючи чиновників від контакту з громадянами і таким чином створювати антикорупційний стандарт.

"Зараз нам потрібно створити умови, щоб українці повертались додому, мали гідні умови життя, гідну оплату праці, створювати інвестиційний клімат і економічні умови, щоб бізнес міг вільно працювати", - підсумувала вона.