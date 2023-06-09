Шуляк назвала главные принципы восстановления Украины после войны

Безопасное и энергоэффективное строительство жилья, цифровизация государственных услуг, а также участие граждан в развитии регионов - основные принципы восстановления Украины после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время мероприятия по восстановлению Украины.

По ее словам, среди важных стандартов восстановления, которые уже поддержал парламент, - запрет на использование в строительстве вредных материалов таких как асбест, новые требования к энергоэффективности зданий, качество и безопасность строительных материалов на рынке.

"Пока пересматривается вся система гражданской защиты, каким образом нужно принимать те или иные решения, чтобы обеспечить страну укрытиями. Также после войны планируется переход на планирование восстановления на разных уровнях. Да, уже сейчас деоккупированные общины разрабатывают программы комплексного восстановления, где анализируют экономическое, демографическое экологические факторы. Программы комплексного восстановления станут основой для разработки генпланов городов и другой градостроительной документации", - добавила глава партии.

Еще один важный фактор - все послевоенное восстановление должно происходить с участием граждан.

"Жители сами смогут выбирать разные проекты развития. Мы в парламенте уже подготовили ко второму чтению законопроект, по которому жители общины будут иметь возможность через "Дію" голосовать за проекты регионального развития. Люди сами будут выбирать, как будет развиваться город", - подчеркнула Шуляк.

И последний немаловажный фактор - тотальная цифровизация. Возможность предоставлять качественные услуги с использованием цифровых инструментов, устраняя чиновников от контакта с гражданами и таким образом создавать антикоррупционный стандарт.

"Сейчас нам нужно создать условия, чтобы украинцы возвращались домой, имели достойные условия жизни, достойную оплату труда, создавать инвестиционный климат и экономические условия, чтобы бизнес мог свободно работать", - подытожила она.