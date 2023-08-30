Шуляк назвала 5 ключових пунктів для відновлення України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За словами Шуляк, йдеться про цілий пакет змін, який не обмежується законодавчим полем чи зміною кримінальної відповідальності.

"Без зміцнення антикорупційної інфраструктури неможливе відновлення. Україні зараз треба максимальна зосередженість на тому, щоб досягти належного відновлення на всіх рівнях. Для цього в нагоді стане комплаєнс-система органів місцевого самоврядування - поширення цінностей доброчесності та нетолерування корупції як всередині місцевої ради, так і поза її межами – серед мешканців громади", - розповіла вона.

На другому місці - імплементація принципів "Нового європейського Баухаусу". Ця ініціатива має на меті поєднати ідеї сталого розвитку, естетики та інклюзивності для покращення якості життя громадян країн-членів ЄС. Вона стосується змін у підходах до планування міст і територій таким чином, щоб досягти сталого, вуглецевонейтрального та високотехнологічного розвитку.

"Уже цієї осені повинен розпочатися старт офіційних перемовин стосовно повноправного членства України в Європейському Союзі. З-поміж усього іншого, у розробку українського плану для отримання 50 млрд євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів від ЄС, буде закладений і принцип - "Нового Європейського Баухаузу". Це про нову циркулярну економіку та нові принципи зеленого відновлення. Наприклад, велике значення матиме переробка будівельних відходів та повторне їх використання", - зауважила нардеп.

Ще один важливий пункт, без якого управління відновленням неможливе -

обовязкове впровадження цифрової платформи “DREAM”, яка дозволяє управляти всіма проектами відбудови на рівні громад, а всім громадянам дає можливість відстежувати інформацію про відновлення пошкоджених або знищених війною об’єктів.

Крім цього, переконана Шуляк, Україні сьогодні потрібне комплексе законодавство щодо відновлення та відбудови і, що не менш важливо - забезпечення контролю і аудиту за коштами, які направляються на відбудову. Система "DREAM" допоможе виконувати і цю важливу функцію.

За словами голови профільного комітету, повноцінне і якісне відновлення України буде неможливим, якщо не цифровізувати максимум процесів та не підвищити відповідальність за порушення у містобудуванні.

Шуляк зауважила, що ще три роки назад в Україні запустили Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ), функціонал якої донині щодня удосконалюють та доповнюють. На сьогодні система містить всю інформацію про об’єкти та суб’єктів будівництва і отримання необхідних дозволів відбувається автоматично - без участі чиновників.

Останній важливий пункт, виконання якого забезпечить Україні можливість якісного відновлення - максимальне залучення громадськості в усі процеси, пов‘язані з відбудовою.

"Будь-яка програма відновлення обов’язково повинна проходити обговорення місцевих мешканців, людей, які планують повертатися, місцевого бізнесу, який зараз є основним рушієм всіх економічних процесів в нашій державі. Вкрай важливо залучати мешканців громади до прийняття управлінських рішень на місцях", - підсумувала Шуляк.