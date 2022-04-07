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Шуляк: настаиваем на ликвидации фракций, чьи депутаты сотрудничают с оккупантами

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Партия "Слуга народа" настаивает на ликвидации фракций, чьи представители работают на российских оккупантов. Кроме того, депутаты-коллаборанты должны выйти из таких фракций и публично покаяться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии Елена Шуляк во время встречи с местной ячейкой партии в Одессе.

Она заверила, что политическая составляющая пока полностью не исчезает. А особенно в южных регионах и регионах, приближенных к фронту.

"Не дадим ни единого шанса коллаборантам, ни единого шанса агентам врага. Нередки случаи того, как депутаты ОПЗЖ и Партии Шария работают на врага не просто идеологически, а как агенты и наводчики артиллерии. Никакого сотрудничества с ними. Настаиваем на ликвидации фракций, выхода из фракций этих партий, публичного покаяния депутатов. Это как раз та сфера, где сегодня не должно быть политических компромиссов", - подчеркнула Шуляк.

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