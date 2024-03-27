Шуляк: наша перемога стане спільною перемогою всіх наших партнерів та ЄС

"Ми вдячні нашим колегам за підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення і за численні ініціативи підтримки України. Зокрема за нещодавню Резолюцію Європарламенту про надання нам потрібного озброєння, фінансової та гуманітарної допомоги, а також притягнення до відповідальності Путіна і його злочинного режиму", - сказала Шуляк.

Вона наголосила, що сьогодні є низка напрямків взаємодії між Україною та ЄС, які є важливими для перемоги над агресором. Перш за все це посилення оборонної підтримки, адже ворог продовжує знищувати критичну інфраструктуру країни, під постійними обстрілами знаходиться житлова інфраструктура.

Також вона закликала європейських партнерів об’єднуватися навколо Формули миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський, щоб найти спільний шлях для встановлення справедливого та стійкого миру та відшукати механізми позбавлення РФ можливості у майбутньому знову розпочати агресію.

Другим напрямком співробітництва, за словами Шуляк, є шлях України до членства в ЄС.

"Попри повномасштабну війну ми продовжуємо наш євроінтеграційний шлях і очікуємо прогресу в найближчі місяці. Зокрема у червні очікуємо затвердження переговорної рамки для вступу в ЄС", - зазначила вона.

Посилення санкційного тиску на РФ є третім напрямом спільної роботи.

Четвертим напрямком співпраці є процес відновлення України, який орієнтовно потребуватиме $700 млрд протягом наступних 10 років.

"Ми вітаємо початок роботи Міжнародного реєстру збитків, основою якого став створений нами Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Відновлення України стане нашою спільною інвестицією в добробут Європи", - додала Шуляк.

Вона наголосила, що перемога України має стати спільним завданням, адже сьогодні наша країна захищає європейські цінності.

"Перемога буде спільною - україністкою і всіх наших партнерів, зокрема і Європейського Союзу", - підсумувала Шуляк.

Своєю чергою представники політичної групи Європарламенту Renew Europe наголосили на необхідності керівників держав у Європі надавати більше допомоги Україні в плані різних засобів оборони, надання ракет тощо. А також підтримувати Україну в політичному, економічному та безпековому плані.

Про це зазначила французька політикиня, депутатка Європарламенту, очільниця групи Renew Europe в Європарламенті Валері Айєр.

"Війна, яку проводить росія проти України, має бути зупинена. Ми дуже воліємо про те, щоб в цій війні Україна отримала якомога швидшу перемогу. Це війна стосується не лише України, а також стосується безпеки Європи, це загроза спокою та миру в Європі", - зазначила вона.

Євродепутатка також зауважила, що постійні зустрічі членів групи Renew Europe з представниками "Слуги народу" дають надію на те, що "ми зможемо пришвидшити процес вступ України до ЄС, це наше завдання, бо Україна - це Європа і ми бачимо її як члена цієї спільноти".

"Також наразі постає питання стосовно реконструкції України. Для цього наша група робить все можливе, щоб збирати інвесторів, усіх, хто може розв’язувати питання стосовно інвестицій, щоб вони посприяли в вирішенні якомога скоріше відбудові інфраструктури", - розповіла вона.

Нагадаємо, 27-28 березня Київ відвідали представники політичної групи Європарламенту Renew Europe, які презентували розроблений ними "Позиційний документ з європейської безпеки".