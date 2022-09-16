Шуляк: с начала действия военного положения парламент принял более 230 законопроектов

"Многие решения набирали 300+ голосов, это конституционное большинство. Перед тем, как законопроекты выносились в зал, они очень тщательно обсуждались всеми представителями фракций и депутатских групп. И дальше уже проходили голосование без обсуждений", - заявила Шуляк.

По ее словам, всего с 24 февраля благодаря такому режиму работы парламента удалось принять 230 различных законопроектов и постановлений, большинство из которых касаются вопросов обороны и социальной защиты.

"Это был парламент, который сплотился и выступил единственной оборонной коалицией или платформой, где можно было договариваться, несмотря на то, в какой ты политической силе. Не было ни одного популизма и политики. Был конструктив, который позволил вовремя принять очень много законодательных инициатив", - сказала политик.

В то же время она констатирует, что сейчас в Раду снова вернулась политическая составляющая.

"Мы уже столкнулись и с поправочным спамом, когда в законопроект можно подавать тысячу правок и больше. И с тем, что некоторые лидеры фракций потребовали больше внимания для того, чтобы выступать за трибуной, а затем снимать себя на видео и выкладывать в социальных сетях. Политика без пиара, к сожалению, даже во времена войны не существует", - подытожила Шуляк.