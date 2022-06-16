Шуляк: есть уже много договоренностей со странами мира о восстановлении Украины

"На сегодня Польша готовит предложения для восстановления Украины. Эстония намерена привлечь другие страны к восстановлению разрушенных во время войны с РФ объектов на Житомирщине. Дания согласилась возглавить процесс долгосрочного восстановления Николаева. Португалия планирует помочь Украине в восстановлении школ и детских садов. Норвегия готова присоединиться к восстановлению энергетической инфраструктуры нашей страны", - заявила Шуляк.

Она добавила, что итальянская гуманитарная организация Cesvi выделяет первые пол миллиона евро на восстановление украинской Бучи и планирует собрать больше благодаря благотворительным взносам. Великобритания готова помочь в восстановлении Киева и Киевской области.

"Думаю, этот список будет существенно увеличиваться. Мы ежедневно ведем переговоры с коллегами из многих стран для того, чтобы покрыть инвестициями всю пострадавшую от российского агрессора Украину. Думаю, совместными усилиями с миром мы все отстроим, ведь есть уже много конкретных договоренностей", - заявила Шуляк.

Она подчеркнула, что государство не будет ждать выплаты репараций от России, потому что это длительный процесс, а по возможности начнет компенсировать людям потерянное и поврежденное жилье.

Шуляк напомнила, что парламент уже принял в первом чтении законопроект №7198, который предусматривает компенсацию владельцам разрушенного и поврежденного жилья. Сейчас идет подготовка законопроекта ко второму чтению.