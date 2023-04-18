Шуляк: містобудівна реформа зруйнує монополію чиновників на контроль у сфері будівництва

За її словами, аби зруйнувати монополію, надається можливість працювати і органам місцевого самоврядування, і уповноваженим особам з містобудівного контролю, тобто залишається і державний, і приватний контроль.

"Якщо органи місцевого самоврядування працюють без корупції, захищають кожного інвестора, зустрічають його, як потрібно зустрічати інвестиції, розуміючи, що це гроші, які приходять в громаду, то, звичайно, жоден девелопер і жоден замовник будівництва не буде витрачати кошти і йти працювати з приватною структурою. Він піде до органів місцевого самоврядування", - пояснила Шуляк.

За словами голови партії, зараз, на жаль, місцева влада часто цим зловживає, робить так, що на ринок не допускаються нові інвестори. Зазвичай, це відбувається в результаті картельної змови разом із забудовниками.

"Утім, якщо місцева влада не пускає на ринок, то завдяки реформі, з’являється вибір. Можна обрати приватну уповноважену особу з містобудівного контролю. У законопроекті це все чітко прописано", - додала вона.

Так, вже на ринку працюють приватні нотаріуси, працюють приватні виконавці, працює приватна експертиза, працюють приватні БТІ.

За законопроектом №5655, місцева влада не матиме монополії на ухвалення рішень у будівельній галузі. Проте вона матиме можливість моніторити об’єкти будівництва, блокувати в разі невідповідності будівельним нормам і демонтувати без рішення суду.

"Місцева влада затверджує містобудівну документацію, саме вона визначає, як буде розвиватися місто, надає в оренду земельну ділянку чи у власність, видає містобудівні умови та обмеження. Наголошую: це все робить місцева влада. Це з одного боку. З іншого - в законі ми їм кажемо: шановні чиновники місцевого рівня, тепер ви зобов’язані безперервно і обов’язково моніторити свої території. Тобто, ви сканер, який зранку і до ночі має дивитися, що у вас будується", - пояснила вона.

У межах моніторингу місцева влада має виявляти все самочинне, незаконне будівництво, вносити дані до електронної системи.

"Місцева влада виявлятиме якесь самочинне будівництво - хтось будується без земельної ділянки, без містобудів чи без дозволу. Після цього вони заходять на перевірку. Тобто, здійснюють обов'язковий контроль за цим об’єктом будівництва", - розповіла нардеп.