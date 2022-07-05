Шуляк: мир приобщается к восстановлению Украины

Ведущие государства мира и международные организации готовы помогать и приобщаться к реализации масштабного плана восстановления Украины после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк , комментируя результаты конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано (Швейцария).

"Сильная европейская страна - магнит для иностранных инвестиций. На конференции в Лугано мы почувствовали поддержку наших партнеров и готовность помогать. Именно поэтому мы представили конкретный план действий, который предусматривает три основные цели: обеспечение устойчивости отечественной экономики во время войны, подготовка к быстрому восстановлению, а также долгосрочная модернизация и рост нашего государства", - подчеркнула она.

Так, быстрее восстановление уже реализуется. На деоккупированных территориях активно продолжаются работы по реконструкции и построению критически важных объектов: водо- и газоснабжения, восстановления транспортной инфраструктуры и тому подобное.

"Инициативы по восстановлению необходимо внедрять как можно быстрее. Это придаст экономике стабильности и гибкости и поможет функционировать в условиях угроз безопасности, обеспечит основу для победы в войне. Проекты по восстановлению будут касаться различных сфер: от медицины и образования до ВПК", - отметила народный депутат.

На уровне регионов восстановление будет происходить с привлечением стран-партнеров, которые будут брать на себя ответственность за отдельные регионы. Например, Великобритания будет восстанавливать Киевскую область.

"Речь идет не только о предоставлении кредитов, грантов или инвестиций, но и о развитии бизнеса, обмене опытом и лучшими европейскими практиками", - добавила Шуляк.

Также будет происходить восстановление различных отраслей: то ли образование, то ли строительство новых домов. Вообще План содержит более 850 проектов в отраслях инфраструктуры, безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергетических ресурсов. Сейчас работают 24 рабочие группы.

Также определены 15 национальных программ, среди которых такие как улучшение бизнес-среды, интеграция в ЕС, укрепление обороны и безопасности, модернизация медицины, развитие культуры и спорта и тому подобное.

"Стоимость восстановления оценивают в 750 млрд долл. в течение 10 лет. В то же время мы ожидаем достаточно серьезных изменений: рост ВВП ежегодно более чем на 7%, ТОП-25 по Economic complexity index, ТОП-25 World Bank Human Capital index, 65% уменьшение CO2 по сравнению с 1991 года. Все мы можем достичь только вместе, работая ради общей цели - демократического и цивилизованного развития Украины, так и всей Европы", - резюмировала Шуляк.