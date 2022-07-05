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Шуляк: світ долучається до відновлення України

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Вівторок 05 липня 2022 20:45
Шуляк: світ долучається до відновлення України Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Артем Горовенко

Провідні держави світу та міжнародні організації готові допомагати та долучатись до реалізації масштабного плану відновлення України після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи результати конференції з питань відновлення України в Лугано (Швейцарія).

"Сильна європейська країна - магніт для іноземних інвестицій. На конференції в Лугано ми відчули підтримку наших партнерів і готовність допомагати. Саме тому ми презентували конкретний план дій, який передбачає три основні цілі: забезпечення стійкості вітчизняної економіки під час війни, підготовка до швидкого відновлення, а також довгострокова модернізація та зростання нашої держави", - наголосила вона.

Так, швидше відновлення вже реалізується. На деокупованих територіях активно тривають роботи з реконструкції та побудови критично важливих об’єктів: водо- та газопостачання, відновлення транспортної інфраструктури тощо.

"Ініціативи з відновлення необхідно впроваджувати якнайшвидше. Це надасть економіці стійкості і гнучкості та допоможе функціонувати в умовах загроз безпеці, забезпечить основу для перемоги у війні. Проєкти з відновлення стосуватимуться різних сфер: від медицини та освіти до ВПК", - зазначила народний депутат.

На рівні регіонів відновлення відбуватиметься із залученням країн-партнерів, які братимуть на себе відповідальність за окремі регіони. Наприклад, Великобританія відновлюватиме Київську область.

"Йдеться не лише про надання кредитів, грантів чи інвестицій, але і про розвиток бізнесу, обмін досвідом та кращими європейськими практиками", - додала Шуляк.

Також відбуватиметься відновлення різних галузей: чи то освіта, чи то будівництво нових будинків. Взагалі План містить понад 850 проектів в галузях інфраструктури, безпеки, інвестицій у клімат та цифрову економіку, а також у диверсифікацію енергетичних ресурсів. Наразі працюють 24 робочі групи.

Також визначені 15 національних програм, серед яких такі як покращення бізнес-середовища, інтеграція в ЄС, зміцнення оборони і безпеки, модернізація медицини, розвиток культури і спорту тощо.

"Вартість відновлення оцінюють у 750 млрд дол. протягом 10 років. Водночас ми очікуємо досить серйозних змін: зростання ВВП щороку на понад 7%, ТОП-25 по Economic complexity index, ТОП-25 World Bank Human Capital index, 65% зменшення CO2 у порівнянні з 1991 року. Усе ми можемо досягти тільки разом, працюючи заради спільної мети - демократичного та цивілізованого розвитку України, так і всієї Європи", - резюмувала Шуляк.

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Олена Шуляк инфраструктура
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