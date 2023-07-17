Шуляк: майже 115 млн гривень компенсації сплачено власникам пошкодженого житла

"Станом на 16 липня сплачено понад 114,7 млн грн компенсації 1403 заявникам. Загалом подано 27 205 заяв від власників пошкодженого житла. З них понад 46% заяв стосуються ремонту приватних будинків та трохи більш ніж 53% - відновлення квартир", - заявила Шуляк.

Вона додала, що загалом подано 27 207 заяв на компенсацію, наразі в обробці перебувають 10 167 з них.

"Вже погоджено 2 342 заяви на загальну суму 188,4 млн грн. Процес триває, тож закликаю всіх, кому необхідно відремонтувати пошкоджене російськими обстрілами житло, не зволікати та оформлювати всі необхідні документи для виплати компенсації", - наголосила голова профільного комітету.

За її словами, у топ-5 областей за кількістю поданих заяв на відшкодування збитків за пошкоджене житло увійшли Харківська, Київська, Херсонська, Миколаївська та Донецька області.

Водночас постійно зростає кількість повідомлень про руйнування житла через обстріли російських загарбників.

"Лише за тиждень кількість інформаційних повідомлень у Дії про пошкоджене та знищене житло збільшилося на 8 тис. - з 460 до 468 тис. повідомлень. На жаль, ця цифра постійно зростає. Але коштів на компенсацію вистачить всім", - запевнила Шуляк.

Нагадаємо, з 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. З 15 серпня програма виплати компенсацій поширюватиметься на власників зруйнованого житла.

Раніше парламент ухвалив ініційований Оленою Шуляк законопроект №7198 про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна.