Шуляк: конфискованные российские активы станут одним из источников восстановления после войны

"В целом во всем мире уже заморожено российских активов на сумму от $300 до $500 млрд. Восстановление Украины должно происходить прежде всего средствами агрессора, а для этого нужно создать специальный компенсационный механизм, который будет работать в соответствии с принципом верховенства права. Мы уже предложили международным партнерам создать такой механизм во время конференции в Лугано. Эту позицию поддержали министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и председатель Евросовета Шарль Мишель", - добавила она.

Законодательство о передаче замороженных активов рф на восстановление Украины уже готовит Европейская комиссия. Кроме того, в Канаде принят закон, позволяющий конфискацию российских государственных и частных активов, владельцы которых связаны с нарушением международного права и прав человека, в пользу Украины.

Вместе с тем, не все страны поддерживают такую инициативу - например, президент Швейцарии считает, что это создаст негативный прецедент относительно права собственности.

Однако, считает Шуляк, это лишь начало дискуссии, и в конечном итоге удастся найти нужную формулу для создания компенсационного механизма для возмещения убытков, нанесенных Россией, за счет страны-агрессора.

"Например, Нюрнбергский процесс не находился в правовом поле ни одного государства. Наказание нацистов произошло потому, что мир столкнулся с невиданными преступлениями. Сегодня эта история фактически повторяется - ведь по цинизму преступления путинского режима практически сравнялись с гитлеровскими. Поэтому и меры реагирования должны быть нестандартными, должны быть выработаны новые правовые механизмы, чтобы наказать эту агрессию и предотвратить будущим", - резюмировала она.