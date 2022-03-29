Шуляк: именно Украина сегодня определяет и задает повестку дня и содержание переговоров

"Мы приветствуем достижения нашей переговорной команды на переговорах с российской стороной в Стамбуле. Сегодня мы получили определенный прогресс, который дает пусть небольшую, но надежду на прекращение боевых действий на территории Украины. Этот прогресс был бы невозможным без мужества и героизма наших Вооруженных сил, сил Национального сопротивления и всех граждан Украины. То, что произошло в Стамбуле сегодня - еще не достижение мира. Но это первый весомый шаг по направлению к нему", - написала она.

По ее мнению, украинская сторона никоим образом не поступилась принципами, очерченными президентом Владимиром Зеленским: никаких компромиссов относительно независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мы предложили решение гораздо лучше с точки зрения гарантий безопасности, чем туманная перспектива вступления в НАТО, которую мы на сегодня имеем. А именно - договор безопасности, гарантами которого могут выступить ведущие страны мира с самыми крепкими армиями. При чем, в случае агрессии против Украины этот договор потребует применения аналога статьи 5 Вашингтонского договора НАТО. Эти гарантии, в отличие от Будапештского меморандума - действенны", - добавляет Шуляк.

Украина впервые за много лет получила позицию России о том, что она не имеет ничего против вступления Украины в Европейский союз, убеждена председатель СН.

"Мы также предложили рациональное и реалистичное решение проблемы Крыма - без военных действий, с двусторонними консультациями о статусе Крыма в течение ближайших 15 лет. Мы привержены принципу, который декларировался неоднократно - возвращение Крыма и оккупированных территорий Донбасса мирным, дипломатическим путем", - отмечает председатель Партии.

В то же время по ее мнению, расслабляться не надо. Реакция Путина еще неизвестна.

"Мы ни на миг не прекратим сопротивление. Мы так же настаиваем на закрытии неба над Украиной, на срочном обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны - потому что только с помощью этих мер наши партнеры и друзья в мире могут предотвратить сотни и тысячи мирных жителей наших городов и сел. Но мы так же будем вести и переговоры о мире. Мы четко видим нашу цель: сохранить людей, сохранить страну, гарантировать безопасность. Мы продвигаемся к ней через кровь и боль, страдания и мужество. И сегодня на этом сложном пути есть повод для оптимизма - хоть осторожного и сдержанного", - резюмировала она.