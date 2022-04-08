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Шуляк: хоть наступления оккупантов еще продолжаются, мы начинаем процесс восстановления Украины

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Процесс восстановления уже начался. Продолжается регистрация разрушенных объектов, наработан механизм компенсации украинцам утраченного жилья. Весь нанесенный ущерб должен будет компенсировать враг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк для "Укринформ".

"Украина на протяжении своей непростой истории не раз испытывала сокрушительные разрушения, но каждый раз восстанавливалась. Уверена: мы отстроим Украину и на этот раз. Мы уже начали процесс регистрации разрушенных объектов. Речь идет не только театр Мариуполя, который хотят восстановить итальянцы, или родильный этого же города, который хотят отстроить греки - мы хотим знать о каждой разрушенной квартире или дачном домике. И именно враг должен будет компенсировать нам весь нанесенный ущерб", - подчеркнула она.

По ее словам, по инициативе президента парламент и правительство наработали законопроект №7198, который предусматривает компенсацией украинцам за повреждение и уничтожение их жилья во время войны. Речь идет о предоставлении жилой площади до 150 кв. м.

"Граждане, которые потеряли свое жилье, должны зарегистрироваться через приложение "Дія". Человек сможет выбирать город, где хочет поселиться. То есть если квартира была в Харькове, ее владелец сможет получить жилье в другом областном центре", - добавила Шуляк.

Она также отметила, что процесс восстановления Украины будет длительным и непростым, но непременно будет завершен.

"В этом вопросе мы уже имеем поддержку европейских партнеров. Показательный пример: как только в соцсетях появились фотографии разрушенного трамвайного депо в Харькове, представители Польши заявили о готовности передать Украине свои трамваи для восстановления движения после войны", - считает глава политсилы.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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