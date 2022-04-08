Шуляк: хоть наступления оккупантов еще продолжаются, мы начинаем процесс восстановления Украины
Процесс восстановления уже начался. Продолжается регистрация разрушенных объектов, наработан механизм компенсации украинцам утраченного жилья. Весь нанесенный ущерб должен будет компенсировать враг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк для "Укринформ".
"Украина на протяжении своей непростой истории не раз испытывала сокрушительные разрушения, но каждый раз восстанавливалась. Уверена: мы отстроим Украину и на этот раз. Мы уже начали процесс регистрации разрушенных объектов. Речь идет не только театр Мариуполя, который хотят восстановить итальянцы, или родильный этого же города, который хотят отстроить греки - мы хотим знать о каждой разрушенной квартире или дачном домике. И именно враг должен будет компенсировать нам весь нанесенный ущерб", - подчеркнула она.
По ее словам, по инициативе президента парламент и правительство наработали законопроект №7198, который предусматривает компенсацией украинцам за повреждение и уничтожение их жилья во время войны. Речь идет о предоставлении жилой площади до 150 кв. м.
"Граждане, которые потеряли свое жилье, должны зарегистрироваться через приложение "Дія". Человек сможет выбирать город, где хочет поселиться. То есть если квартира была в Харькове, ее владелец сможет получить жилье в другом областном центре", - добавила Шуляк.
Она также отметила, что процесс восстановления Украины будет длительным и непростым, но непременно будет завершен.
"В этом вопросе мы уже имеем поддержку европейских партнеров. Показательный пример: как только в соцсетях появились фотографии разрушенного трамвайного депо в Харькове, представители Польши заявили о готовности передать Украине свои трамваи для восстановления движения после войны", - считает глава политсилы.
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