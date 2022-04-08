Шуляк: хоч наступи окупантів ще тривають, ми починаємо процес відбудови України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку голови партії "Слуга народу" Олену Шуляк для " Укрінформ ".

"Україна протягом своєї непростої історії не раз зазнавала нищівних руйнувань, але кожного разу відновлювалася. Впевнена: ми відбудуємо Україну і цього разу. Ми вже почали процес реєстрації зруйнованих об’єктів. Йдеться не лише театр Маріуполя, який хочуть відновити італійці, або пологовий цього ж міста, який хочуть відбудувати греки - ми хочемо знати про кожну зруйновану квартиру чи дачний будиночок. І саме ворог повинен буде компенсувати нам усю завдану шкоду", - наголосила вона.

За її словами, з ініціативи президента парламент та уряд напрацювали законопроєкт №7198, який передбачає компенсацією українцям за пошкодження та знищення їхнього житла під час війни. Йдеться про надання житлової площі до 150 кв. м.

"Громадяни, які втратили своє житло, мають зареєструватися через застосунок "Дія". Людина зможе обирати місто, де хоче оселитися. Тобто якщо квартира була в Харкові, її власник зможе отримати житло в іншому обласному центрі", - додала Шуляк.

Вона також зазначила, що процес відбудови України буде тривалим і непростим, але неодмінно буде завершений.

"У цьому питанні ми вже маємо підтримку європейських партнерів. Показовий приклад: як тільки в соцмережах з’явилися фотографії зруйнованого трамвайного депо в Харкові, представники Польщі заявили про готовність передати Україні свої трамваї для відновлення руху після війни", - вважає очільниця політсили.