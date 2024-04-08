Шуляк: грамотна житлова політика буде основою повернення українців додому

Україна має надзвичайно застаріле житлове законодавство, тому сьогодні триває робота над законопроєктом щодо оновлення житлової політики, який днями представило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Робота з такою застарілою законодавчою рамкою призвела до того, що в нас є десятки тисяч українців, які стоять у різних квартирних чергах. Вони жодним чином не рухаються. Для багатьох українців отримати взагалі доступ до житла є надзвичайно складною і важкою задачею", - зазначила Олена Шуляк.

Нардеп наголосила, що сьогодні грамотна житлова політика буде основою повернення українців додому, які перебувають зараз за кордоном.

"В українців є три мрії. Перша мрія - це якнайшвидше Перемога. Друга мрія - мати гідну роботу з гідною оплатою праці. І, звичайно, власна домівка. Розв'язання житлового питання теж входить в цю мрію кожного українця. Якщо всі ці речі будуть реалізовані, то людина може працювати, реалізовувати свій власний потенціал на благо своєї громади, своєї країни", - переконана Шуляк.

Вона також додала, що ухвалення проєвропейських сучасних підходів в житловій політиці повинно стати пріоритетом, та анонсувала публічні консультації з цього питання.

"Міністерство відновлення разом з нашими міжнародними партнерами, це і Світовий банк, і інші міжнародні інституції, попрацювали над законодавчою рамкою, яка буде змінювати взагалі підходи до житлової політики. А ми як профільний Комітет, який опікується формуванням такої політики в тому числі не можемо стояти осторонь. Тому 9 квітня ми починаємо разом з партнерами величезні публічні консультації. Вони будуть проходити в декілька етапів", - поінформувала Шуляк.

За її словами, така багатоетапність консультацій необхідна для розуміння, яким чином на законодавчому рівні закріпити доступність житла для українців. Це можуть бути різні механізми.

"Це можуть бути різні механізми, зокрема іпотека. В Україні працює програма єОселя, якою активно користуються українці. Можливо, наші органи місцевого самоврядування нарешті почнуть формувати соціальний фонд житла, муніципальний фонд житла, який буде використовуватися для тих людей, які це житло потребують вже зараз. Звичайно, хотілося б, щоб ми не забули про наших внутрішньо переміщених осіб. І наявність такого муніципального житлового фонду також могла б розв'язувати проблему, хоча б частково, для людей, які потребують такого житла. Тому будемо обговорювати, щоб перед реєстрацією цього законопроєкту нічого не забути та врахувати всі нюанси", - резюмувала Шуляк.