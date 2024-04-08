Шуляк: грамотная жилищная политика будет основой возвращения украинцев домой
Украина имеет очень устаревшее жилищное законодательство, поэтому сегодня идет работа над законопроектом об обновлении жилищной политики, который на днях представило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.
"Работа с такой устаревшей законодательной рамкой привела к тому, что у нас есть десятки тысяч украинцев, которые стоят в разных квартирных очередях. Они никоим образом не двигаются. Для многих украинцев получить вообще доступ к жилью чрезвычайно сложная и трудная задача", - отметила. Елена Шуляк.
Нардеп подчеркнула, что сегодня грамотная жилищная политика станет основой возвращения украинцев домой, которые находятся сейчас за границей.
"У украинцев есть три мечты. Первая мечта - это как можно быстрее Победа. Вторая мечта - иметь достойную работу с достойной оплатой труда. И, конечно, собственный дом. Решение жилищного вопроса тоже входит в эту мечту каждого украинца. Если все эти вещи будут реализованы, человек может работать, реализовывать свой собственный потенциал во благо своей общины, своей страны", - убеждена Шуляк.
Она также добавила, что принятие проевропейских современных подходов в жилищной политике должно стать приоритетом и анонсировала публичные консультации по этому вопросу.
"Министерство восстановления вместе с нашими международными партнерами, это и Всемирный банк, и другие международные институции, поработали над законодательной рамкой, которая будет менять вообще подходы к жилищной политике. А мы как профильный Комитет, который занимается формированием такой политики в том числе, не можем стоять в стороне. Поэтому 9 апреля мы начинаем вместе с партнерами огромные публичные консультации. Они будут проходить в несколько этапов", - проинформировала Шуляк.
По ее словам, такая многоэтапность консультаций необходима для понимания, как на законодательном уровне закрепить доступность жилья для украинцев. Это могут быть разные механизмы.
"Это могут быть разные механизмы, в частности ипотека. В Украине работает программа єОселя, которой активно пользуются украинцы. Возможно, наши органы местного самоуправления наконец начнут формировать социальный фонд жилья, муниципальный фонд жилья, который будет использоваться для тех людей, которые в этом жилье нуждаются уже сейчас, конечно, хотелось бы, чтобы мы не забыли о наших внутренне перемещенных лицах, и наличие такого муниципального жилищного фонда также могло бы решать проблему, хотя бы частично, для людей, нуждающихся в таком жилье, поэтому будем обсуждать, чтобы перед регистрацией этого законопроекта ничего не забыть и учесть все нюансы", - резюмировала Шуляк.
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