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Шуляк: грамотная жилищная политика будет основой возвращения украинцев домой

Понедельник 08 апреля 2024 17:43
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Шуляк: грамотная жилищная политика будет основой возвращения украинцев домой Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Украина имеет очень устаревшее жилищное законодательство, поэтому сегодня идет работа над законопроектом об обновлении жилищной политики, который на днях представило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Работа с такой устаревшей законодательной рамкой привела к тому, что у нас есть десятки тысяч украинцев, которые стоят в разных квартирных очередях. Они никоим образом не двигаются. Для многих украинцев получить вообще доступ к жилью чрезвычайно сложная и трудная задача", - отметила. Елена Шуляк.

Нардеп подчеркнула, что сегодня грамотная жилищная политика станет основой возвращения украинцев домой, которые находятся сейчас за границей.

"У украинцев есть три мечты. Первая мечта - это как можно быстрее Победа. Вторая мечта - иметь достойную работу с достойной оплатой труда. И, конечно, собственный дом. Решение жилищного вопроса тоже входит в эту мечту каждого украинца. Если все эти вещи будут реализованы, человек может работать, реализовывать свой собственный потенциал во благо своей общины, своей страны", - убеждена Шуляк.

Она также добавила, что принятие проевропейских современных подходов в жилищной политике должно стать приоритетом и анонсировала публичные консультации по этому вопросу.

"Министерство восстановления вместе с нашими международными партнерами, это и Всемирный банк, и другие международные институции, поработали над законодательной рамкой, которая будет менять вообще подходы к жилищной политике. А мы как профильный Комитет, который занимается формированием такой политики в том числе, не можем стоять в стороне. Поэтому 9 апреля мы начинаем вместе с партнерами огромные публичные консультации. Они будут проходить в несколько этапов", - проинформировала Шуляк.

По ее словам, такая многоэтапность консультаций необходима для понимания, как на законодательном уровне закрепить доступность жилья для украинцев. Это могут быть разные механизмы.

"Это могут быть разные механизмы, в частности ипотека. В Украине работает программа єОселя, которой активно пользуются украинцы. Возможно, наши органы местного самоуправления наконец начнут формировать социальный фонд жилья, муниципальный фонд жилья, который будет использоваться для тех людей, которые в этом жилье нуждаются уже сейчас, конечно, хотелось бы, чтобы мы не забыли о наших внутренне перемещенных лицах, и наличие такого муниципального жилищного фонда также могло бы решать проблему, хотя бы частично, для людей, нуждающихся в таком жилье, поэтому будем обсуждать, чтобы перед регистрацией этого законопроекта ничего не забыть и учесть все нюансы", - резюмировала Шуляк.

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Местное самоуправление Елена Шуляк
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