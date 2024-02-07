Шуляк: головне завдання щодо недобудов зараз - здійснити їх інвентаризацію

У лютому 2022 року, буквально перед великою війною, в Україні розпочався процес інвентаризації довгобудів, але війна зруйнувала усі плани. Зараз лідером цих процесів буде Міністерство відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Десятки тисяч різних довгобудів стоять по всій Україні. Мені здається, жодна людина в країні не може сказати точно, яка кількість таких довгобудів: щось було збудовано у 80-х роках, щось - у 2000-х. Щось вже потрібно розібрати, тому що воно несе загрозу, бо аварійне, а щось можна буде подивитись, добудувати й використати - або для наших внутрішньо переміщених осіб, або для військовослужбовців", - зазначила Шуляк.

Вона нагадала: ще до війни подібним чином вдалося провести інвентаризацію недобудованих об‘єктів соціальної інфраструктури - дитячих садочків, шкіл тощо. Всі виявлені тоді об'єкти поділили на декілька категорій: із високим ступенем завершеності - понад 70 %, далі йшли об’єкти, зведені на 50-70 %, та ті, будівництво яких тільки розпочалося (готовність до 50 %).

Після цього порахували вартість добудови об'єктів з високим ступенем завершеності, внесли її в плани, виділили фінансування із державного та місцевих бюджетів, проконтролювали виконання усіх процесів по будівництву і зрештою здали в експлуатацію 114 дитячих садочків та 119 шкіл.

Також нардеп навела вдалий приклад Долинської громади на Кіровоградщині, де були недобудовані будинки в державній власності.

"Вони змогли взяти їх на баланс комунальної власності, добудувати і надати ключі від квартир нашим військовослужбовцям. Тобто коли є бажання у місцевої влади, звичайно, можна зробити все", - наголосила Шуляк.

Однак, за її словами, на сьогодні головне завдання - проінвентаризувати недобудови.

"Важливо подивитися, що можна добудувати, використати або як соціальне, або як муніципальне житло. Тому що величезні проблеми з шістьма мільйонами внутрішньо переміщених осіб, яким потрібно допомагати розв'язувати житлове питання. Також не варто забувати й про тисячі інвесторів, які проінвестували свої майбутні квартири, житло не отримали", - наголосила Шуляк.

Вона також відзначила важливість спрощення процедуру зміни забудовника.

"Наприклад, передбачити механізм зміни одного замовника на іншого, окрім того процедуру банкрутства забудовника потрібно зробити простішою, тому що не всі компанії зараз оговталися. І навіть якщо дуже високий ступінь готовності об'єкта, при наявності бажання об’єднатися і добудувати, інвестори не завжди можуть це зробити через бюрократичну тяганину", - резюмувала Шуляк.