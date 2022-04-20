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Шуляк: Эстония может взять шефство над восстановлением одного из разрушенных регионов в Украине

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украинские парламентарии обсудили со спикером Рийгикогу (эстонского парламента) Юри Ратасом возможность шефства над восстановлением одного из разрушенных россией регионов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк по итогам встречи.

"Украина не будет такой, как до войны. Она будет еще лучше. Мы все отстроим и в этом нам будут помогать друзья-страны. Поддержка цивилизованного мира сейчас и желание помочь Украине в послевоенном восстановлении придает четкую уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо нашим настоящим друзьям эстонцам", - подчеркнула она.

Кроме того, депутаты встретились с премьер-министром Эстонии Кайой Каллас.

"Госпожа Каллас, как и все мы, знает о войне в Украине не из новостей, а с передовой. Она лично была на Донбассе раньше и воочию видела жестокие результаты деяний России. Поэтому в вопросе восстановления мира в нашей стране имеем однозначную общую позицию: Россия должна как можно быстрее остановиться, прекратить бездумные и кровожадные убийства", - рассказала Шуляк.

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Елена ШулякЭстония