Шуляк: единственное, что может остановить войну - это победа Украины и поражение России

Возобновление переговоров о мире возможно, если Россия отведет войска по меньшей мере на линию 23 февраля. А конечной нашей целью является полная деоккупация всей территории Украины в международно признанных границах - с Крымом и Донбассом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, комментируя предложения у западной прессы пойти на компромисс "территория в обмен на мир".

"Учесть интересы России? Заключить мир, ценой которого будет подарить России кусок Украины? Не допустить отдаления России от Европы? Предотвратить продовольственный и энергетический кризис, умиротворив агрессора? Эти идеи выглядят ужасно и дико - после Бучи и Бородянки, после Мариуполя и Краматорска, после ракетных обстрелов, убийств, пыток, изнасилований, совершенных российскими военными в Украине только за три месяца войны", - отметила она.

По ее словам, Украина, как никто другой, хочет мира.

"Мы устали от войны, как никто другой. Ведь война идет на нашей территории, гибнут наши люди, разрушаются наши больницы и детсады. Но мы, как никто другой, понимаем: любой полумир вроде Минска-3 приведет к еще большей войне. Которая будет немного отложена во времени, но затронет не только Украину, но и Европу, а следовательно - весь мир", - сказала она.

Такой мир только предоставит агрессору возможность отдохнуть, восстановить ресурсы, привлечь резервы и продолжить агрессию против Украины, против Запада, против ценностей свободы и демократии. Такого мира украинское общество и украинские политики никогда не воспримут, убеждена Шуляк.

Обмен территорий на этот неустойчивый и взрывоопасный мир - это не только издевательство над памятью погибших украинцев, подчеркнула председатель Партии.

"Да, весь мир устал от войны. Весь мир обеспокоен ее последствиями для продовольственной, энергетической и финансовой безопасности. Но единственное, что может войну остановить - это победа Украины и поражение России. Для этого нам нужно преимущество в оружии и технике – не когда-нибудь и как-нибудь, а прямо сейчас. Нам нужно прекращение финансирования убийств украинцев путем оплаты за российские энергоносители. Нам нужна финансовая поддержка, которая поможет на должном уровне осуществлять сопротивление рашистскому нашествию", - отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что Украина стремится к миру, но не готова сдавать свои территории и участвовать в сращивании новой агрессии со стороны России.

"Мы не хотим чужого, не хотим оккупировать территорию рф. Но своего тоже не отдадим. Для свободного мира настало время быть единым, крепким и настойчивым. Не пугаясь агрессивных диктаторов - под какими бы лозунгами они ни выступали", - подытожила она.

Шуляк также напомнила, что президент Байден был прав: война в Украине - проблема не только Украины и не только Европы, это глобальная проблема, но решаться она будет именно здесь, в Украине. И прежде всего - военным путем, потому что сегодня Россия не понимает языка дипломатии.