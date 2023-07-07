Шуляк: ЄДЕССБ є підтвердженням того, що позитивні зміни в країні можливі

"У 2018 році здавалося, що змінити щось у будівельній галузі практично неможливо. Від корумпованих дій ДАБІ страждали як замовники будівництва та підрядники, так і громадяни, які планували придбати житло. У 2019 році президент України Володимир Зеленський визначив пріоритетним проект у сфері адміністративних послуг "Держава у смартфоні", далі було створення Міністерства цифрової трансформації та ухвалення законопроєкту з ліквідації ДАБІ, який був визначений президентом як невідкладний", - пригадала Олена Шуляк.

За її словами, саме ці кроки заклали початок руху до створення величезної електронної системи, яка на сьогодні є лідером і взірцем для інших галузей, і підтвердженням того, що зміни в Україні можливі. Однак, за її словами, без наступних кроків реформи неможливо рухатися далі.

"Йдеться про автоматизацію дозволів, невтручання чиновників у процес, формат логічного контролю, аби система працювала як штучний інтелект: без цих кроків ми не зможемо рухатися вперед. Важливо, щоб всі дозволи видавалися автоматично без порушень законодавства, щоб наставала відповідальність кожного учасника будівельного процесу. Сподіваємося, що реформа продовжуватиметься, і законопроект №5655, який є незручним для тих, хто прагне залишити у будівельній сфері статус-кво, буде підписаний президентом, і ми зможемо робити наступні проривні кроки в реформі містобудування", - резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, 6 липня 2020 року почала працювати Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Ця інформаційно-комунікаційна система цифровізувала документообіг та надання послуг у будівництві й стала основою реформи будівельної галузі.