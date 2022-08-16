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Шуляк: в "Дію" можно сообщить об имуществе, поврежденном врагом с 2014 года

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

"Дія" будет принимать уведомление об имуществе, поврежденном или разрушенном войсками РФ начиная с 19 февраля 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, недавно правительство распространило действие Порядка представления информационного сообщения об объектах которые разрушены или повреждены рашистами еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Так, реестр отныне будет иметь информацию об имуществе с 19 февраля 2014 г. (начало временной оккупации), до 24 февраля 2022 года (введение военного положения) и с 24 февраля 2022 года (день введения военного положения).

"На сегодня с начала полномасштабной войны в "Дію" уже подали 253 257 заявок, общая площадь разрушений и повреждений - 17 428 029 м2", - добавила нардеп.

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Елена ШулякДия