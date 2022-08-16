ua ru
Вт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шуляк: в "Дію" можно сообщить об имуществе, поврежденном врагом с 2014 года

Новина українською →
Вторник 16 августа 2022 20:03
Шуляк: в "Дію" можно сообщить об имуществе, поврежденном врагом с 2014 года Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

"Дія" будет принимать уведомление об имуществе, поврежденном или разрушенном войсками РФ начиная с 19 февраля 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, недавно правительство распространило действие Порядка представления информационного сообщения об объектах которые разрушены или повреждены рашистами еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Так, реестр отныне будет иметь информацию об имуществе с 19 февраля 2014 г. (начало временной оккупации), до 24 февраля 2022 года (введение военного положения) и с 24 февраля 2022 года (день введения военного положения).

"На сегодня с начала полномасштабной войны в "Дію" уже подали 253 257 заявок, общая площадь разрушений и повреждений - 17 428 029 м2", - добавила нардеп.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Дия
NEWS
Генсек ООН снова едет в Украину: встретится с Зеленским и Эрдоганом
Генсек ООН снова едет в Украину: встретится с Зеленским и Эрдоганом
DAILY
"Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного