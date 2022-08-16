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Шуляк: в "Дію" можна повідомити про майно, пошкоджене ворогом з 2014 року

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Вівторок 16 серпня 2022 20:03
Шуляк: в "Дію" можна повідомити про майно, пошкоджене ворогом з 2014 року Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

"Дія" прийматиме повідомлення про майно, пошкоджене або зруйноване військами РФ починаючи з 19 лютого 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, нещодавно уряд поширив дію Порядку подання інформаційного повідомлення про об’єкти які зруйновані чи пошкоджені рашистами ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Так, реєстр відтепер матиме інформацію про майно з 19 лютого 2014 р. (початок тимчасової окупації), до 24 лютого 2022 року (введення воєнного стану) та з 24 лютого 2022 року (день введення воєнного стану).

"На сьогодні з початку повномасштабної війни в" Дію" подали вже 253 257 заявок, загальна площа руйнувань та пошкоджень - 17 428 029 м2", - додала нардеп.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Олена Шуляк Дія
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