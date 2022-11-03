ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шуляк про бюджет на 2023 рік: найбільші витрати - на оборону та соціальну сферу

Новость на русском →
Четвер 03 листопада 2022 15:22
Шуляк про бюджет на 2023 рік: найбільші витрати - на оборону та соціальну сферу Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Державний бюджет на 2023 рік - це буде бюджет перемоги, де найбільша частина витрат пов’язана з обороною України (17,5% ВВП) та соціальним напрямом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

"Найбільша частина витрат пов’язана з обороною України, 17,5% ВВП. Це більше, ніж 1 трлн грн. До речі, в НАТО до цього часу продовжуються дискусії стосовно того, який відсоток від ВВП повинні складати витрати на оборону. Лише 9 країн-учасниць НАТО на сьогодні мають бюджет на оборону в районі 2%", - заявила вона.

За її словами, витрати на оборону держава фінансує з власних коштів. Це ті гроші, які надходять до бюджету, наприклад, від тих же податків.

"Друга за розміром частина фінансування витрат в бюджеті - це соціальний напрям. Понад 230 млрд - пенсії. Залишаються витрати на освіту і медицину - понад 150 млрд грн. На 11 млрд грн скорочені видатки на утримання чиновників і державного апарату", - сказала голова партії.

Також до бюджету до другого читання враховані правки щодо фінансування ДФРР, 2 млрд грн отримає міністерство розвитку громад та територій. Є декілька правок, які стосуються будівництва доріг.

Як зауважила Шуляк, це невеликі гроші, їх не можна порівнювати з минулим роком, але ми бачимо, як потрібно відбудовувати дороги в Харківській області.

"Якби не збудовані минулого року дороги, то так швидко не могли б працювати наші військові, не могли б довозити наших поранених. Приїжджаючи до Краматорська, Ізюму ми чуємо слова подяки від медиків, наприклад, які з передової возять наших воїнів", - резюмувала вона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк Економіка України
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України
Віталій НосачФотокорреспондент Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України