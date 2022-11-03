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Шуляк о бюджете на 2023 год: самые большие расходы - на оборону и социальную сферу

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Четверг 03 ноября 2022 15:22
Шуляк о бюджете на 2023 год: самые большие расходы - на оборону и социальную сферу Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Государственный бюджет на 2023 год - это будет бюджет победы, где большая часть расходов связана с обороной Украины (17,5% ВВП) и социальным направлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

"Наибольшая часть расходов связана с обороной Украины, 17,5% ВВП. Это больше 1 трлн грн. Кстати, в НАТО до сих пор продолжаются дискуссии о том, какой процент от ВВП должны составлять расходы на оборону. Только 9 стран-участниц НАТО на сегодня имеют бюджет на оборону в районе 2%", - заявила она.

По ее словам, расходы по обороне государство финансирует из собственных средств. Это те деньги, которые поступают в бюджет, например от тех же налогов.

"Вторая по размеру часть финансирования расходов в бюджете - это социальное направление. Более 230 млрд - пенсии. Остаются расходы на образование и медицину - более 150 млрд грн. На 11 млрд грн сокращены расходы на содержание чиновников и государственного аппарата", - сказала глава партии.

Также в бюджет ко второму чтению учтены правки по финансированию ГФРР, 2 млрд грн получит министерство развития общин и территорий. Есть несколько правок, касающихся строительства дорог.

Как отметила Шуляк, это небольшие деньги, их нельзя сравнивать с прошлым годом, но мы видим, как нужно отстраивать дороги в Харьковской области.

"Если бы не построены в прошлом году дороги, то так быстро не могли бы работать наши военные, не могли бы довозить наших раненых. Приезжая в Краматорск, Изюму мы слышим слова благодарности от медиков, например, которые с передовой возят наших воинов", - резюмировала она.

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