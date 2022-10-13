Шуляк: будемо відновлювати країну за новими містобудівними правилами

"З ухваленням законопроекту № 5655, який стосується реформи містобудування, всі процеси в будівельній галузі відбуватимуться в електронному вигляді", - сказала Шуляк.

Вона нагадала, що реформа містобудування відбувається вже не перший рік, вже створена Єдина державна електронна система у сфері будівництві й процес цифровізації усієї галузі триває.

За її словами, кожний учасник будівельного процесу матиме свій цифровий підпис, а кожен посадовець видає документи в електронному вигляді та закріплює його своїм цифровим підписом.

"Тобто завжди можна буде знайти людину, яка надала той чи інший документ. І коли постане питання відповідальності за порушення, можна ідентифікувати, хто саме порушив законодавство", - пояснила Шуляк.

Вона також наголосила, що у цій системі працюватимуть проєктувальники, генпідрядники, нотаріуси, правоохоронці, технічні інвентаризатори.

Водночас місцева влада на законодавчому рівні буде зобов’язана постійно моніторити територію, виявляти незаконні забудови й швидко реагувати.

"В законопроекті ми чітко прописуємо, що таке самочинне будівництво. Це коли немає оформленої земельної ділянки, немає дозволу на початок будівельних робіт, істотно порушується проєктна документація, наприклад, збільшена висотність. Як тільки ідентифікують таке самочинне будівництво, органи місцевого самоврядування зобов’язані реагувати швидко і жорстко. У деяких випадках навіть не потрібно буде рішення суду, щоб знести об’єкт", - констатувала Шуляк.

Вона запевняє, що це стане запобіжником зловживань, коли місцева влада просто закриває очі на порушення містобудівного законодавства.

"І звичайно буде підвищена кримінальна відповідальність за порушення для всіх учасників процесу. Особливо це стосується культурної спадщини, природно-заповідного фонду. Нам потрібно відбудовувати країну вже за новими правилами та з підвищеним бар’єром відповідальності", - резюмувала Шуляк.