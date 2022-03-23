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Шуляк: беременные женщины могут получить медицинскую помощь в любом роддоме

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В Украине более 300 медицинских учреждений готовы оказывать бесплатную помощь беременным женщинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, все роженицы в условиях военного положения имеют право получить медицинскую помощь во время родов в любом из работающих родильных домов, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины.

"Даже если они сменили место жительства, помощь окажут где угодно. Надо только позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77 и узнать, где поблизости находится больница с родильным отделением или роддом", - сообщила она.

В частности, на родах желательно иметь удостоверение личности, обменную карту, вещи индивидуального пользования для себя и ребенка на время пребывания в больнице.
Получить медицинскую услугу бесплатно можно:

  • по самообращению;
  • в случае доставки бригадой экстренной медицинской помощи;
  • по направлению лечащего врача;
  • по направлению из другого клинического подразделения больницы или другого учреждения здравоохранения.
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Слуга народаЕлена Шуляк