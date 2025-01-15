"Шукав навпомацки в густому диму": 16-річний підліток врятував брата під час пожежі на Миколаївщині

Мати дітей, Людмила Амальська, на момент загоряння будинку перебувала у дворі, коли раптом відчула запах диму. Усі діти віком від 3 до 16 років ще спали в будинку.

Найстарший син, 16-річний Дмитро, проявив неабияку мужність і рішучість. Коли Людмила не змогла знайти молодшого сина Владислава, Дмитро кинувся на допомогу. Незважаючи на густий дим і високу температуру, хлопець проник у задимлену кімнату і виніс брата на свіже повітря.

"Я прокидаюся від того, що мама кричить, каже "прокидайтесь". Бачу, що все горить, мама каже, що не може знайти Владика. Я почув, що братик під ногами - усе було чорне, а я виходив навпомацки", - розповідає Дмитро.

Після того як Дмитро виніс брата на безпечне місце, він разом із братом Кирилом намагався загасити пожежу до приїзду рятувальників. Завдяки їхнім зусиллям вдалося частково зберегти житло.

Владислав, який зазнав опіків, зараз перебуває на лікуванні в Миколаєві, де вже переніс операцію. Рятувальники відзначили героїчний вчинок Дмитра, вручили родині цінні подарунки та передали смаколики для дітей, які тимчасово перебувають у родичів.