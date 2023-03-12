Шукали Patriot. Гуменюк пояснила одну з цілей РФ під час останньої масованої атаки

"Ми розуміли й очікували накопичення сил і засобів, відстежували ретельно дії ворога і розуміли, що готуються хвилеподібні атаки. Але, нагадаю, ми всі були готові до того, що вони будуть вишукувати нову тактику дій, в тому числі протидію нашій ППО", - зазначила вона.

Гуменюк пояснила, що росіяни спочатку традиційно запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", щоб вишукати протиповітряну оборону. Потім окупанти здійснили удари різними типами ракет.

За цим була хвиля запусків ворожих безпілотників, аби розвідати наслідки ударів. У кінці Росія випустила по Україні балістичні ракети, зокрема і "Кинджали".

"Цілком очевидно, що таку тактику ворог використовував для того, щоб бодай якісь перемоги собі приписати. І перевірити нашу готовність на них реагувати. Чималу роль у цьому зіграла така попередня інформація про те, що вже Україна споряджена системами типу Patriot. І вони намагалися переконатися, чи воно так насправді", - додала речниця.

Чи є в Україні Patriot?

Нагадаємо, нещодавно видання Financial Times заявило, що в Україну нібито вже прибула одна з двох обіцяних систем ППО Patriot. ЗМІ зазначало, що комплекс ще не використовується українськими бійцями.

Проте речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував цю інформацію.

"Немає ще поки, не бачив", - сказав Ігнат.

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