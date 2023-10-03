"Шукаємо золоту середину". У МВС розповіли про покарання для тих, хто втік від війни за кордон

В питанні покарання для тих військовозобов'язаних, хто виїхав незаконно з України під час війни, треба керуватися правилом "золотої середини". Водночас держава має виробити загальний підхід до цієї проблеми.

"Тут золоту середину треба знайти. Не закидати, що ми нікого не пустимо, або всіх пустимо, або той сяде в тюрму, той не сяде. Держава має виробити загальний підхід до цієї проблеми. Тому що ця проблема в подальшому буде соціальною - несприйняття однією верствою населення ту верству населеення, яка втікла просто від війни", - каже він.

Клименко не виключив, що в якості покарання можливо, буде адміністративний штраф після повернення до України.

"Звичайно, якщо вони проїхали за підробленими документами - це вже кримінальна відповідальність", - піждкреслив голова МВС.

Він також додав, що в цьому питанні є як юридична сторона, так і моральна.

"Моральна сторона це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни і тих хто вже 19 місяців перебуває за кордоном, ну хто менше, хто пізніше виїхав. Ми зараз дискутуємо по юридичним нормам, які мають цю справедливість і юридично і морально звести до одного", - додав він.

Клименко наголосив, що "ті, хто виїхав легально, це зовсім інша історія", а інші порушили закон, тому що як правило виїхали не легально.

"Нелегально виїхав через систему "Шлях", нелегально виїхали через документи ВЛК та МСЕК, нелегально виїхав у відрядження, або на навчання. Тому, звичайно що тут держава зараз шукає золоту середину, щоб цих людей можна було повернути в Україну", - констатував він.

Екстрадиція ухилянтів в Україну

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Зокрема, військовий стан та мобілізація в Україні діятимуть ще як мінімум до 15 листопада 2023 року. У зв'язку із цим виїзд військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років з України заборонено. Але це не заважало охочим за грошову винагороду, яка часом у деяких схемах сягала 10 тисяч доларів, виїжджати з країни незаконно.

Раніше член комітету ВР Федір Вениславський заявляв, що метою екстрадиції ухилянтів в Україну є повернення тих, хто виїхав за кордон незаконно. Вони мають понести кримінальну відповідальність.

Як може працювати механізм екстрадиції і чи почнуть невдовзі повертати з-за кордону ухилянтів, які незаконно виїхали з України - читайте в матеріалі.